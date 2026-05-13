Les Croc’Archi une chapelle sauvée après la Seconde Guerre mondiale, Sainte-Brigitte Erdeven
Les Croc’Archi une chapelle sauvée après la Seconde Guerre mondiale, Sainte-Brigitte Erdeven mardi 21 juillet 2026.
Erdeven
Les Croc’Archi une chapelle sauvée après la Seconde Guerre mondiale, Sainte-Brigitte
Chapelle Sainte-Brigitte, Loperhet Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
En 1945, cette chapelle du XVIIIe siècle est victime des bombardements de la libération. Elle est par la suite restaurée dans les années 60 par l’architecte Guy Caubert de Cléry à qui l’on doit l’église Charles-de-Blois d’Auray et une partie de l’abbaye Sainte-Anne de Kergonan.
Les Croc’archi vous proposent, sur le temps de pause de midi, une visite d’un édifice marquant du territoire avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.
Sur réservation. .
Chapelle Sainte-Brigitte, Loperhet Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Les Croc’Archi une chapelle sauvée après la Seconde Guerre mondiale, Sainte-Brigitte Erdeven a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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