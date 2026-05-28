Stage dessin et peinture à l’huile Les Peintureux Erdeven

Erdeven

Stage dessin et peinture à l’huile Les Peintureux

2 Rue du stade Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Qu’ils choisissent la peinture à l’huile, diverses techniques picturales ou le dessin, les participants pourront, en petit effectif de huit maximum, créer une œuvre aboutie, d’après modèle ou en laissant libre cours à leur imagination

L’apprentissage se fait dans une ambiance détendue et ludique. Je suis là pour les conseils techniques.

Les stages ont une durée de trois heures de 14 à 17h pour les stages enfants (45€), de 10 à 13h pour les stages adultes (60€). Les participants peuvent y réaliser une œuvre aboutie. Des thèmes ou des techniques particulières sont proposées mais le petit effectif me permet aussi de m’adapter à des demandes spécifiques carnet de voyages, mangas, étude de la perspective… On peut participer à plusieurs stages de suite pour approfondir la pratique proposée ou créer une œuvre

sur plusieurs séances.

Possibilité de cours à la demande tout au long de l’été.

Tout le matériel est fourni, l’atelier ouvert sur le jardin

Techniques variées: peinture huile, dessin, volume… Je souhaite que mon atelier, ouvert sur jardin, soit un espace où l’on se sente bien pour réaliser ses envies artistiques, dans la bonne humeur, l’échange et la convivialité.

Pour les enfants à partir de 4 ans, ados et adultes.

Programme

– 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 et 31 juillet 13, 14, 19, 20 ,21, 24, 26, 27 août: stage enfants-ados , 45€

– 16, 23, 30 juillet 13, 20, 27 août stage adulte , 60€

Possibilité de dates supplémentaires à la demande

A la sortie du bourg d’Erdeven, dans un atelier ouvert sur jardin, profitez de vos vacances pour faire fructifier vos envies de création artistique ou découvrir de nouvelles activités !

Enthousiasme et convivialité seront les compagnons des apprentissages. .

2 Rue du stade Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 20 80 41 25

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English :

L’événement Stage dessin et peinture à l’huile Les Peintureux Erdeven a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon