Tea Time in English La Tanière du Poulpe Erdeven samedi 13 juin 2026.

Erdeven

Tea Time in English

La Tanière du Poulpe 5T Rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Retrouvons nous pour ce rendez-vous mensuel pour pratiquer l’anglais.

Que vous soyez dans une volonté de découvrir la langue, de la perfectionner ou tout simplement rencontrer des gens vous êtes les bienvenus au Tea-Time in english!

Join us for our monthly English practice session.

Whether you’re looking to discover the language, improve your skills, or simply meet new people, you’re welcome at Tea-Time in English! .

La Tanière du Poulpe 5T Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tea Time in English Erdeven a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon