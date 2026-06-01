Tea Time in English La Tanière du Poulpe Erdeven
Tea Time in English La Tanière du Poulpe Erdeven samedi 13 juin 2026.
Erdeven
Tea Time in English
La Tanière du Poulpe 5T Rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Retrouvons nous pour ce rendez-vous mensuel pour pratiquer l’anglais.
Que vous soyez dans une volonté de découvrir la langue, de la perfectionner ou tout simplement rencontrer des gens vous êtes les bienvenus au Tea-Time in english!
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Whether you’re looking to discover the language, improve your skills, or simply meet new people, you’re welcome at Tea-Time in English! .
La Tanière du Poulpe 5T Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Tea Time in English Erdeven a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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