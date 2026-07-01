Séance de dédicace d’auteurs de la collection Voyage Voyage La Tanière du poulpe – Erdeven

samedi 11 juillet 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Séance de dédicace d’auteurs de la collection Voyage Voyage

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Si vous suivez l’actualité de la Tanière, vous connaissez déjà ces auteurs car Audrey les recommande chaudement.

Le dernier paru a été le coup de cœur du mois dernier Sous les vagues de Barcelone de Gabriel Blancard.

Il vient avec Juliette Elamine que l’on ne présente plus ainsi que Magali Discours, l’autrice de Revoir Palerme .

Nous espérons vous voir nombreux-ses pour cette rencontre avec ces trois auteurs. .

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance de dédicace d’auteurs de la collection Voyage Voyage Erdeven a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon