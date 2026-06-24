Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil Erdeven
Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil Erdeven mardi 14 juillet 2026.
Erdeven
Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil
Plage de Kerhillio Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-08-14 00:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-28 2026-08-13 2026-08-25
Partons à la découverte des étoiles et constellations, et de la nature au soleil couchant.
Quelques planètes seront observées, ainsi que l’écoute des cris et chants des oiseaux.
Découvrez un monde fascinant, celui des étoiles, un monde qui nous dépasse et que nous pouvons observer et approcher grâce à un télescope mis à disposition. Ce sera l’occasion d’apprendre à se repérer dans le ciel et s’initier à la connaissance des constellations.
Activité maintenue même en cas de ciel couvert (balade nature dans les deux cas).
RDV à l’entrée principale de la plage de Kerhillio Se présenter 10 min avant le début de la sortie.
Durée 2h30 (durée libre si les personnes veulent partir avant)
Sur réservation .
Plage de Kerhillio Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil Erdeven a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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