Soirée de Jeux de Société La Tanière du poulpe – Erdeven
mercredi 8 juillet 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Soirée de Jeux de Société
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22
De 20h à 23h, on pousse les livres, on ouvre les boites de jeux pour une soirée sous le signe de la bonne ambiance et de la stratégie.
L’entrée est gratuite et vous y trouverez de quoi vous restaurer (bols de chips, gâteaux bretons et sachets de bonbons) pour passer un bon moment en famille ou entre amis !
N’oubliez pas que des jeux pour tous les âges sont disponibles toute la semaine lorsque vous profitez du salon de thé. .
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Soirée de Jeux de Société Erdeven a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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