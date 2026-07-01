Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil à Erdeven, Plage de Kerhillio, Erdeven

Informations pratiques

Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil à Erdeven 14 juillet – 26 août Plage de Kerhillio Morbihan

Tarifs : Adulte 13€ ; Enfant de 4 à 11 ans 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T00:00:00+02:00 – 2026-07-14T02:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T00:00:00+02:00 – 2026-08-26T02:30:00+02:00

Partons à la découverte des étoiles et constellations et de cette nature au soleil couchant.

Découvrez un monde fascinant, celui des étoiles, un monde qui nous dépasse et que nous pouvons observer et approcher grâce à un télescope mis à disposition. Ce sera l’occasion d’apprendre à se repérer dans le ciel et s’initier à la connaissance des constellations. Quelques planètes seront observées, ainsi que l’écoute des cris et chants des oiseaux. Activité maintenue même en cas de ciel couvert, (balade nature dans les deux cas).

Durée : 2h30

Activité organisée par Franck – guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/soiree-astronomie-et-observation-de-la-nature-au-coucher-du-soleil-9669

Plage de Kerhillio Plage de Kerhillio Erdeven 56410 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/soiree-astronomie-et-observation-de-la-nature-au-coucher-du-soleil-9669 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/soiree-astronomie-et-observation-de-la-nature-au-coucher-du-soleil-9669 »}]

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