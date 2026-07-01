Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil à Erdeven, Plage de Kerhillio, Erdeven
mardi 14 juillet 2026 · Plage de Kerhillio · Erdeven
Informations pratiques
Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil à Erdeven 14 juillet – 26 août Plage de Kerhillio Morbihan
Tarifs : Adulte 13€ ; Enfant de 4 à 11 ans 7€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T00:00:00+02:00 – 2026-07-14T02:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T00:00:00+02:00 – 2026-08-26T02:30:00+02:00
Partons à la découverte des étoiles et constellations et de cette nature au soleil couchant.
Découvrez un monde fascinant, celui des étoiles, un monde qui nous dépasse et que nous pouvons observer et approcher grâce à un télescope mis à disposition. Ce sera l’occasion d’apprendre à se repérer dans le ciel et s’initier à la connaissance des constellations. Quelques planètes seront observées, ainsi que l’écoute des cris et chants des oiseaux. Activité maintenue même en cas de ciel couvert, (balade nature dans les deux cas).
Durée : 2h30
Activité organisée par Franck – guide nature
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/soiree-astronomie-et-observation-de-la-nature-au-coucher-du-soleil-9669
Plage de Kerhillio Plage de Kerhillio Erdeven 56410 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/soiree-astronomie-et-observation-de-la-nature-au-coucher-du-soleil-9669 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/soiree-astronomie-et-observation-de-la-nature-au-coucher-du-soleil-9669 »}]
Découvrir le monde des étoiles Nature Sortie nature
À voir aussi à Erdeven (Morbihan)
- Lectures au patio Médiathèque – Erdeven 10 juillet 2026
- Bal et feu d’artifice à Erdeven Stade municipal Erdeven 13 juillet 2026
- Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil Erdeven 14 juillet 2026
- Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil Erdeven 14 juillet 2026
- Stage dessin et peinture à l’huile Les Peintureux Erdeven 15 juillet 2026