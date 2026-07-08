Dédicace de Linda et Laëtitia Percheron La Tanière du poulpe – Erdeven
samedi 18 juillet 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Dédicace de Linda et Laëtitia Percheron
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Dédicace de Linda et Laëtitia Percheron pour le livre Le colosse de l’Ille-aux-Moines , un roman d’aventure pour les enfants qui n’ont pas peur des mythes bretons!
Venez rencontrer l’autrice et l’illustratrice de ce livre pour les 10 ans et plus. .
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Dédicace de Linda et Laëtitia Percheron Erdeven a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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