Dédicace de Linda et Laëtitia Percheron La Tanière du poulpe – Erdeven

samedi 18 juillet 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Dédicace de Linda et Laëtitia Percheron

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Dédicace de Linda et Laëtitia Percheron pour le livre Le colosse de l’Ille-aux-Moines , un roman d’aventure pour les enfants qui n’ont pas peur des mythes bretons!

Venez rencontrer l’autrice et l’illustratrice de ce livre pour les 10 ans et plus. .

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Dédicace de Linda et Laëtitia Percheron Erdeven a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon