Erdeven

Balade au crépuscule dans les dunes d’Erdeven

Rendez-vous communiqué à l’inscription Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04

Quand la lumière s’adoucit et que les dunes se parent des couleurs du soir, partez pour une balade nature au cœur du plus grand massif dunaire de Bretagne. Entre senteurs surprenantes de curry et de thym serpolet, observation des oiseaux du littoral et découverte de la laisse de mer, profitez d’un moment privilégié dans une ambiance propice à l’évasion.

Découvrir les dunes au crépuscule

À la tombée du jour, les dunes d’Erdeven révèlent une atmosphère unique. Les parfums des plantes du littoral se mêlent à l’air marin tandis que la lumière dorée souligne les reliefs des paysages. Cette balade sera l’occasion de mieux comprendre le fonctionnement de cet écosystème remarquable et les liens qui unissent dune, océan et biodiversité. Au fil du parcours, ouvrez l’œil pour repérer quelques espèces emblématiques des dunes comme le Traquet motteux, l’Alouette des champs ou les Pipits. Vous découvrirez également le rôle de la laisse de mer, véritables réservoirs de biodiversité souvent méconnus. .

Rendez-vous communiqué à l’inscription Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

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English :

L’événement Balade au crépuscule dans les dunes d’Erdeven Erdeven a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon