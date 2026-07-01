Informations pratiques

Erdeven

Spectacle sur la ferme One man show comédie rurale

St Germain Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-28

La ferme du Bois Fleury est une fiction, comédie rurale, réalisée à la suite d’interviews d’agriculteurs. 75% des dialogues sont issus de ces interviews.

La ferme du Bois Fleury est une fiction, comédie rurale, réalisée à la suite d’interviews d’agriculteurs. 75% des dialogues sont issus de ces interviews.

Synopsis

Dans les années 70, deux frères se partagent une ferme. L’un va profiter de la révolution verte et cultiver des céréales en conventionnel, l’autre va plutôt expérimenter le petit maraîchage. Pendant cinquante ans nous allons les croiser régulièrement à l’apéro. Ils parlent d’agriculture, de politique et de femmes… tout un programme.

Spectacle tout public. Entre désaccords et fraternité, ce seul en scène nous livre un récit rythmé, où le rire et l’émotion se succèdent. Un voyage dans l’histoire de l’agriculture française par deux points de vue diamétralement opposés.

Après 180 représentations, partout en France, en Belgique, au Luxembourg, partout où nous avons joué, c’est un succès public. Les agriculteurs disent que nous avons réussi à transcrire le monde paysan, il n’y a pas d’agribashing , c’est leur histoire qui est racontée.

Entrée libre et consciente 10 € conseillé

Lien vidéo de présentation https://youtu.be/-xaOLaW4plg

Plus d’info sur https://freddubonnet.net/?page_id=229

Amenez un petit pique-nique et/ou boisson à partager pour passer un moment convivial après le spectacle! .

St Germain Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 9 65 25 65 09

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English :

L’événement Spectacle sur la ferme One man show comédie rurale Erdeven a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon