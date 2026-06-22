Le patio des jeux en mode compet’ Médiathèque – Erdeven mercredi 29 juillet 2026.

Erdeven

Le patio des jeux en mode compet’

Médiathèque – 2 rue de la mairie Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Durant 1h, viens t’affronter en équipe autour de jeux en bois d’adresse et de stratégie ( inédits !)

Créneaux 10h, 11h, 14h, 15h

Sur inscription auprès de la mairie .

Médiathèque – 2 rue de la mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89

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English :

L’événement Le patio des jeux en mode compet’ Erdeven a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon