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Exposition de peintures de Jeanne Guilloux et Maude Grolleau Place de l’Église Erdeven

Exposition de peintures de Jeanne Guilloux et Maude Grolleau Place de l’Église Erdeven lundi 29 juin 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Chapelle Lann Groez

Ville : 56410 Erdeven

Département : Morbihan

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Erdeven

Exposition de peintures de Jeanne Guilloux et Maude Grolleau

Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-06-29

Jeanne Guilloux et Maude Grolleau vous présentent ses leurs sculptures Raku et Encres

️ Un rendez-vous plein de couleurs
✨N’hésitez pas à venir passer les portes de la chapelle

Venez nombreux et faites passer le mot !   .

Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62 

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English :

L’événement Exposition de peintures de Jeanne Guilloux et Maude Grolleau Erdeven a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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