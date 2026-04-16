Soirée micro ouvert poésies et chansons Plassac
Soirée micro ouvert poésies et chansons Plassac jeudi 16 avril 2026.
Plassac
Soirée micro ouvert poésies et chansons
23 Route de l’Estuaire Plassac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Le jeudi 16 avril, soirée micro ouvert sur le thème de la poésie et des chansons.
Un repas solidaire à 10€ organisé en partenariat avec le Secours Populaire.
Buvette sur place.
Ouverture à 19h00 .
23 Route de l’Estuaire Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 92 85 35 ateliersdumascaret@gmail.com
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English : Soirée micro ouvert poésies et chansons
L’événement Soirée micro ouvert poésies et chansons Plassac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Blaye
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