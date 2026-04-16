Plassac

Soirée micro ouvert poésies et chansons

23 Route de l’Estuaire Plassac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Le jeudi 16 avril, soirée micro ouvert sur le thème de la poésie et des chansons.

Un repas solidaire à 10€ organisé en partenariat avec le Secours Populaire.

Buvette sur place.

Ouverture à 19h00 .

23 Route de l’Estuaire Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 92 85 35 ateliersdumascaret@gmail.com

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English : Soirée micro ouvert poésies et chansons

L’événement Soirée micro ouvert poésies et chansons Plassac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Blaye