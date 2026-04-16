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Soirée micro ouvert poésies et chansons Plassac

Soirée micro ouvert poésies et chansons Plassac

Soirée micro ouvert poésies et chansons Plassac jeudi 16 avril 2026.

Adresse : 23 Route de l'Estuaire

Ville : 33390 Plassac

Département : Gironde

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Plassac

Soirée micro ouvert poésies et chansons

23 Route de l’Estuaire Plassac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Le jeudi 16 avril, soirée micro ouvert sur le thème de la poésie et des chansons.
Un repas solidaire à 10€ organisé en partenariat avec le Secours Populaire.
Buvette sur place.
Ouverture à 19h00   .

23 Route de l’Estuaire Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 92 85 35  ateliersdumascaret@gmail.com

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English : Soirée micro ouvert poésies et chansons

L’événement Soirée micro ouvert poésies et chansons Plassac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Blaye

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