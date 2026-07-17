Soirée Monstre(s) Musique-Danse-Magie L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
mardi 11 mai 2027 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Soirée Monstre(s) Musique-Danse-Magie
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 20:30:00
fin : 2027-05-11
Date(s) :
2027-05-11
Cie Monstre(s) Étienne Saglio / MUSIQUE-DANSE-MAGIE
Premier spectacle Camille et Mathieu Saglio + Variation pour polystyrène d’Étienne Saglio
L’archet virtuose de Matthieu et la voix hypnotique de Camille se mêlent pour un voyage sensible, aérien, infini… Étienne rejoindra ses frères pour une danse magique du polystyrène.
Second spectacle Tourmente
Un solo spécialement écrit pour une incroyable danseuse, dont le tournoiement incessant est aussi troublant qu’époustouflant.
Tout public
Durée 1h30 avec entracte
Tarifs 14€ / 11€ / 9€ .
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23
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English :
L’événement Soirée Monstre(s) Musique-Danse-Magie Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON
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