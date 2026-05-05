Soirée moules frites avec Lenny de The Voice kids Restaurant La Marmaille Monflanquin

Monflanquin

Soirée moules frites avec Lenny de The Voice kids

Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Soirée Moules frites avec Lenny demi finaliste de The Voice Kids saison 10 qui vient nous interpréter son répertoire Barbara Pravi, Balavoine, Dalida et bien d’autres.

Venez manger, danser pour une ambiance de folie.

Il est vivement conseillé de réserver si vous souhaitez dîner sur place.

Soirée Moules frites avec Lenny demi finaliste de The Voice Kids saison 10 qui vient nous interpréter son répertoire Barbara Pravi, Balavoine, Dalida et bien d’autres.

Venez manger, danser pour une ambiance de folie.

Il est vivement conseillé de réserver si vous souhaitez dîner sur place. .

Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58 lamarmaille47@gmail.com

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English : Soirée moules frites avec Lenny de The Voice kids

Moules frites evening with Lenny , semi-finalist in The Voice Kids season 10, who will be performing his repertoire: Barbara Pravi, Balavoine, Dalida and many others.

Come and eat, dance and be merry.

Reservations are highly recommended if you wish to dine in.

L’événement Soirée moules frites avec Lenny de The Voice kids Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coeur de Bastides