Informations pratiques

Chazelles

Soirée moules/frites

Salle des Civadaux Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Soirée moules/frites organisée par l’ADMR de La Rochefoucauld.

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Salle des Civadaux Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 24 64

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English : Mussels and chips party

Mussels and chips party, organised by the ADMR of La Rochefoucauld.

L’événement Soirée moules/frites Chazelles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord