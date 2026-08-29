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AGENDA · Chazelles

Soirée moules/frites Chazelles

samedi 10 octobre 2026 · Chazelles

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Salle des Civadaux
Ville
16380 Chazelles
Département
Charente
Tarif

Chazelles

Soirée moules/frites

Salle des Civadaux Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Soirée moules/frites organisée par l’ADMR de La Rochefoucauld.
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Salle des Civadaux Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 24 64 

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English : Mussels and chips party

Mussels and chips party, organised by the ADMR of La Rochefoucauld.

L’événement Soirée moules/frites Chazelles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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