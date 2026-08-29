AGENDA · Chazelles
Soirée moules/frites Chazelles
samedi 10 octobre 2026 · Chazelles
Informations pratiques
Chazelles
Soirée moules/frites
Salle des Civadaux Chazelles Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Soirée moules/frites organisée par l’ADMR de La Rochefoucauld.
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Salle des Civadaux Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 24 64
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English : Mussels and chips party
Mussels and chips party, organised by the ADMR of La Rochefoucauld.
L’événement Soirée moules/frites Chazelles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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