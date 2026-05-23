Soirée mousse -14-20 ans Tagolsheim
vendredi 3 juillet 2026 · Tagolsheim
Informations pratiques
Tagolsheim
Soirée mousse -14-20 ans
Route de Mulhouse Tagolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Soirée festive -prévoir maillot et bonnet de bain (bermuda interdit)
Bus depuis Ferrette, Waldighoffen, Hirsingue et Altkirch.
Sur inscription
PISCINE LES RIVES DE L’ILL TAGOLSHEIM
Soirée festive à la piscine. Musique live puis Dj set avec lancemment de canons à mousse. Nombreuses animations tout au long de la soirée (photobooth, ventriglisse, lancer de peluches …)
Stand prévention et information
Sur inscription via le portail familles .
Route de Mulhouse Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 51 77 lesrivesdelill@cc-sundgau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festive Evening — Please bring a swimsuit and swim cap (bermuda shorts are not allowed)
Buses from Ferrette, Waldighoffen, Hirsingue, and Altkirch.
Registration required
L’événement Soirée mousse -14-20 ans Tagolsheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Tagolsheim (Haut-Rhin)
- Prévention noyades À partir de 6 ans Tagolsheim 1 juillet 2026
- Avec José Scherrer Découverte naturaliste autour de Fulleren Fulleren 5 juillet 2026
- Aqua Ado De 8 à 14 ans Tagolsheim 6 juillet 2026
- Découverte de l’aquathlon 8 16 ans Tagolsheim 8 juillet 2026
- Balade à la découverte des jardins Tagolsheim 11 juillet 2026