Informations pratiques

Tagolsheim

Soirée mousse -14-20 ans

Route de Mulhouse Tagolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Soirée festive -prévoir maillot et bonnet de bain (bermuda interdit)

Bus depuis Ferrette, Waldighoffen, Hirsingue et Altkirch.

Sur inscription

PISCINE LES RIVES DE L’ILL TAGOLSHEIM

Soirée festive à la piscine. Musique live puis Dj set avec lancemment de canons à mousse. Nombreuses animations tout au long de la soirée (photobooth, ventriglisse, lancer de peluches …)

Stand prévention et information

Sur inscription via le portail familles .

Route de Mulhouse Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 51 77 lesrivesdelill@cc-sundgau.fr

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English :

Festive Evening — Please bring a swimsuit and swim cap (bermuda shorts are not allowed)

Buses from Ferrette, Waldighoffen, Hirsingue, and Altkirch.

Registration required

L’événement Soirée mousse -14-20 ans Tagolsheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau