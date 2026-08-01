Soirée musicale et Karaoké Live Villa Bellevue Lançon-Provence

Informations pratiques

Lançon-Provence

Soirée musicale et Karaoké Live

Jeudi 27 août 2026 de 19h à 22h. Villa Bellevue RD 10 Château Calissanne Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Soirée Musicale & Karaoké Live

Venez passer une soirée conviviale et festive en compagnie de Karin Duo Acoustique !

Soirée Musicale & Karaoké Live

Venez passer une soirée conviviale et festive en compagnie de Karin Duo Acoustique !



Composé d’Adeline & Stéphane, deux chanteurs et musiciens professionnels, ce duo revisite avec passion les plus grands classiques ainsi que les succès d’aujourd’hui dans une ambiance acoustique chaleureuse (guitare, stomp box et darbuka).



Au fil de la soirée, laissez-vous porter par leur répertoire varié, entre chansons françaises et internationales. Tantôt intimiste, tantôt entraînante, leur prestation saura vous donner envie de chanter, de danser… et de partager un beau moment !



Au programme:



19h00 21h00: Concert live avec Karin Duo Acoustique

21h00 22h00: Karaoké live pour celles et ceux qui souhaitent monter sur scène et chanter accompagnés par les musiciens !







Food truck sur place (restauration en supplément). .

Villa Bellevue RD 10 Château Calissanne Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 59 13 33 delphine.legrand@chateau-calissanne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music Night & Live Karaoke

Come enjoy a fun and festive evening with Karin Acoustic Duo!

L’événement Soirée musicale et Karaoké Live Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-08-05 par Provence Tourisme