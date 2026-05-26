Soirée musicale Jazz Midnight Mood Troyes
Soirée musicale Jazz Midnight Mood Troyes jeudi 28 mai 2026.
Troyes
Soirée musicale Jazz Midnight Mood
Institut Universitaire Européen Rachi Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Entrée gratuite & Participation libre,
Dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée. .
Institut Universitaire Européen Rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 95 30 07 contact@institut-rachi-troyes.fr
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English :
L’événement Soirée musicale Jazz Midnight Mood Troyes a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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