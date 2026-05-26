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Soirée musicale Jazz Midnight Mood Troyes

Soirée musicale Jazz Midnight Mood Troyes

Soirée musicale Jazz Midnight Mood Troyes jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Institut Universitaire Européen Rachi

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Troyes

Soirée musicale Jazz Midnight Mood

Institut Universitaire Européen Rachi Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Entrée gratuite & Participation libre,
Dans la limite des places disponibles.

Réservation conseillée.   .

Institut Universitaire Européen Rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 95 30 07  contact@institut-rachi-troyes.fr

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English :

L’événement Soirée musicale Jazz Midnight Mood Troyes a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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