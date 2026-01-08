Soirée nocturne à la patinoire Espace des Mondes Polaires Prémanon
Soirée nocturne à la patinoire
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2026-03-04 20:00:00
fin : 2026-03-04 22:30:00
Envie d’une activité fun en soirée ? En famille ou entre amis, venez patiner le temps d’une soirée et profitez de l’ouverture exceptionnelle de la patinoire de 20h à 22h30.
Entrée selon les tarifs en vigueur. Location de patins sur place (du 22 au 50). Possibilité d’apporter ses propres patins.
Accessible aux enfants à partir de 2 ans.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Gants et chaussettes obligatoires. Casque non fourni
Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org. .
