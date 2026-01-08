Soirée nocturne à la patinoire Espace des Mondes Polaires Prémanon

Soirée nocturne à la patinoire

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-04 22:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Envie d’une activité fun en soirée ? En famille ou entre amis, venez patiner le temps d’une soirée et profitez de l’ouverture exceptionnelle de la patinoire de 20h à 22h30.

Entrée selon les tarifs en vigueur. Location de patins sur place (du 22 au 50). Possibilité d’apporter ses propres patins.

Accessible aux enfants à partir de 2 ans.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Gants et chaussettes obligatoires. Casque non fourni

Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

English : Soirée nocturne à la patinoire

