Soirée nocturne à la piscine municipale Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Soirée nocturne à la piscine municipale

Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay La Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16 21:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Soirée nocturne à la piscine municipale pour les Désidériens !

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Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay La Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

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English :

Nighttime event at the municipal pool for Desiderians!

L’événement Soirée nocturne à la piscine municipale Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Loire Semène