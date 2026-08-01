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Soirée nocturne à la piscine municipale Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay Saint-Didier-en-Velay

dimanche 16 août 2026 · Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay
Adresse
La Péchoire
Ville
43140 Saint-Didier-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 5

Saint-Didier-en-Velay

Soirée nocturne à la piscine municipale

Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay La Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16 21:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Soirée nocturne à la piscine municipale pour les Désidériens !
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Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay La Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07  mairie@saint-didier.com

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English :

Nighttime event at the municipal pool for Desiderians!

L’événement Soirée nocturne à la piscine municipale Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Loire Semène

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