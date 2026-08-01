Soirée nocturne à la piscine municipale Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay Saint-Didier-en-Velay
dimanche 16 août 2026 · Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
Soirée nocturne à la piscine municipale
Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay La Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16 21:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Soirée nocturne à la piscine municipale pour les Désidériens !
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Piscine Municipale de Saint-Didier-en-velay La Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
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English :
Nighttime event at the municipal pool for Desiderians!
L’événement Soirée nocturne à la piscine municipale Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Loire Semène
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