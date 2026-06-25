Informations pratiques

Pézenas

SOIRÉE OENOTOURISTIQUE DOMAINE SAINTE-CÉCILE DU PARC

Route De Caux Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Soirée festive au Domaine Sainte Cécile du Parc dégustation des vins du domaine, repas au brasero et animation DJ. Profitez d’un moment convivial sous les étoiles, entre musique, partage et bonne humeur.

SOIRÉE AU DOMAINE SAINTE CÉCILE DU PARC ✨

Jeudi 9 juillet

De 19h à 1h

Venez partager un moment inoubliable dans un cadre chaleureux et convivial au Domaine Sainte Cécile du Parc.

Au programme

Dégustation de vins

Repas au brasero

DJ Son_Nambule

Ambiance festive sous les étoiles

Entre amis, en couple ou en famille, profitez d’une soirée placée sous le signe du partage, de la musique et de la bonne humeur.

Réservation 06 36 22 24 15

Pensez à réserver dès maintenant ! .

Route De Caux Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 50 15 41 37 contact@famillefaisant.com

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English :

Festive evening at Domaine Sainte Cécile du Parc: wine tasting, a meal cooked over an open fire, and a DJ. Enjoy a fun-filled evening under the stars, with music, good company, and a lively atmosphere.

L’événement SOIRÉE OENOTOURISTIQUE DOMAINE SAINTE-CÉCILE DU PARC Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34