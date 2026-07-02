Informations pratiques

Soirée Officielle de « Maman Sort Danser » clubbing tôt pour TOUTES les femmes qui veulent venir se déhancher sur des tubes Vendredi 27 novembre, 19h00 Cercle des Bains

CHF 20.- en pré-location sur ticketcorner CHF 25.- à l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:00:00+01:00

MAMAN SORT DANSER, c’est une soirée pensée pour toutes les femmes qui veulent souffler et retrouver la fête — sans charge mentale et sur un créneau horaire compatible avec celles qui doivent se lever tôt le lendemain.

Envie de danser, de t’amuser et de profiter d’une soirée festive sans attendre l’ouverture des clubs à minuit ? MAMAN SORT DANSER, c’est LE rendez-vous des femmes qui veulent lâcher prise, enflammer le dancefloor et rentrer chez elles avec des étoiles plein les yeux… et en forme pour le lendemain !

DJ set enflammé

Cocktails & ambiance bienveillante

Dancefloor survolté dès 20h

Réserve ta place maintenant sur ticketcorner.ch et rejoins la révolution des soirées early !

Cercle des Bains Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 321 30 37 http://www.cercledesbains.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/ch/a/6823376d269fac451a8b79c8 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/cercle-bains/

Soirée 100% féminine le vendredi 27 novembre de 19h à 23h au Cercle des Bains. Soirée ouverte à toutes de 18 à 99 ans, sans discrimination, sans dress code, juste de la bonne humeur et des paillettes

Mamagehttanzen