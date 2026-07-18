Soirée Oktoberfest V and B Dives-sur-Mer
vendredi 25 septembre 2026 · V and B · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Soirée Oktoberfest
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Le V and B de Dives-sur-Mer propose cette soirée spéciale et conviviale pour célébrer l’Oktoberfest, plus grande fête de la bière du monde.
Le V and B de Dives-sur-Mer propose cette soirée spéciale et conviviale pour célébrer l’Oktoberfest, plus grande fête de la bière du monde. .
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr
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English : Soirée Oktoberfest
V and B in Dives-sur-Mer is hosting this special, convivial evening to celebrate Oktoberfest, the world’s biggest beer festival.
L’événement Soirée Oktoberfest Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Normandie Pays d’Auge
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