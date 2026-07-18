Soirée Oktoberfest V and B Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Soirée Oktoberfest

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Le V and B de Dives-sur-Mer propose cette soirée spéciale et conviviale pour célébrer l’Oktoberfest, plus grande fête de la bière du monde.

Le V and B de Dives-sur-Mer propose cette soirée spéciale et conviviale pour célébrer l’Oktoberfest, plus grande fête de la bière du monde. .

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr

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English : Soirée Oktoberfest

V and B in Dives-sur-Mer is hosting this special, convivial evening to celebrate Oktoberfest, the world’s biggest beer festival.

L’événement Soirée Oktoberfest Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Normandie Pays d’Auge