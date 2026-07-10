Soirée paella au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre

Informations pratiques

Saint-Sylvestre

Soirée paella au camping des Roussilles

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Venez nombreux à la soirée paella du Camping des Roussilles ! Profitez d’un délicieux repas aux saveurs espagnoles dans une ambiance festive et conviviale. Au programme gourmandise, musique, rires et partage en famille ou entre amis. Une belle soirée vous attend, ne manquez pas ce rendez-vous ! .

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée paella au camping des Roussilles

L’événement Soirée paella au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin