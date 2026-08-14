Soirée paëlla rue de l’ancienne mairie Saint-Germain-les-Belles

Informations pratiques

Saint-Germain-les-Belles

Soirée paëlla

rue de l’ancienne mairie Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Soirée paëlla avec animation musicale organisée par Les donneurs de sang bénévoles Belle Briance.

Tombola avec de nombreux lots. Réservation obligatoire avant le 1er octobre .

rue de l’ancienne mairie Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 85 76

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English : Soirée paëlla

L’événement Soirée paëlla Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Briance Sud Haute-Vienne