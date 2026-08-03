Soirée paella Vinsobres
vendredi 21 août 2026 · Vinsobres
Informations pratiques
Vinsobres
Soirée paella
Place du Bassin Neuf Vinsobres Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le Comité d’animation touristique de Vinsobres organise une soirée paella avec buvette, vente de vins et ambiance musicale
.
Place du Bassin Neuf Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 60 13 vinsobres.tourisme@orange.fr
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English :
The Vinsobres Tourism Committee is organizing a paella night featuring a refreshment stand, wine sales, and live music
L’événement Soirée paella Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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