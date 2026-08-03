Informations pratiques

Vinsobres

Soirée paella

Place du Bassin Neuf Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le Comité d’animation touristique de Vinsobres organise une soirée paella avec buvette, vente de vins et ambiance musicale

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Place du Bassin Neuf Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 60 13 vinsobres.tourisme@orange.fr

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English :

The Vinsobres Tourism Committee is organizing a paella night featuring a refreshment stand, wine sales, and live music

L’événement Soirée paella Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale