Savenay

Soirée partagée

35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Deux Compagnies avec un point commun: la Danse ( mais pas que….) collaborent afin de partager avec vous une soirée composée de diverses mignardises artistiques.

La Compagnie Indiscernable vous présentera son spectacle jeune public Le souffle court et leur dernier court-métrage Influences .

Puis un entracte vous sera proposé avec une petite restauration.

Et la seconde partie de soirée sera animée par la Compagnie Savenaysienne Exprime ton Toi qui proposera un extrait de son spectacle Terre SuSpendue (danse contemporaine) ainsi qu’un morceau de son dernier spectacle Guinguette ( chant, danse, comédie).

Tout public. Sur réservation par mail ou par téléphone. .

35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 85 26 55 contact.indiscernable@gmail.com

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English :

L’événement Soirée partagée Savenay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay