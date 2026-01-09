Soirée piano bar Restaurant In Secreto Dunières

Soirée piano bar

Restaurant In Secreto La Villette Dunières Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

20h Laissez vous emporter par notre soirée spéciale: piano bar Une cuisine inspirée, une ambiance musicale… un moment à part.

.

Restaurant In Secreto La Villette Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 48 48

English :

8pm Let yourself be carried away by our special evening: piano bar Inspired cuisine, a musical ambience… a moment apart.

