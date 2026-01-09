Soirée piano bar Restaurant In Secreto Dunières
Soirée piano bar Restaurant In Secreto Dunières vendredi 27 mars 2026.
Soirée piano bar
Restaurant In Secreto La Villette Dunières Haute-Loire
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
20h Laissez vous emporter par notre soirée spéciale: piano bar Une cuisine inspirée, une ambiance musicale… un moment à part.
.
Restaurant In Secreto La Villette Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 48 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8pm Let yourself be carried away by our special evening: piano bar Inspired cuisine, a musical ambience… a moment apart.
L’événement Soirée piano bar Dunières a été mis à jour le 2026-01-09 par Haut Pays du Velay Tourisme