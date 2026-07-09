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AGENDA · Dunières

Soirée piano bar Restaurant In Secreto Dunières

jeudi 29 octobre 2026 · Restaurant In Secreto · Dunières

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Restaurant In Secreto
Adresse
La Villette
Ville
43220 Dunières
Département
Haute-Loire
Tarif
56 56

Dunières

Soirée piano bar

Restaurant In Secreto La Villette Dunières Haute-Loire

Tarif : 56 – 56 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:00:00
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

Dans l’atmosphère feutrée du restaurant, laissez-vous porter par un menu gastronomique en 4 ou 5 temps, imaginé pour l’occasion, avec une entrée Piano Bar en clin d’œil à l’univers musical de la soirée.
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Restaurant In Secreto La Villette Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 48 48 

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English :

In the restaurant’s cozy atmosphere, let yourself be swept away by a 4- or 5-course gourmet menu, created especially for the occasion, featuring a “Piano Bar” appetizer that pays homage to the evening’s musical theme.

L’événement Soirée piano bar Dunières a été mis à jour le 2026-07-09 par Haut Pays du Velay Tourisme

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