Soirée Pot-au-feu Paray-le-Monial
Soirée Pot-au-feu Paray-le-Monial jeudi 19 novembre 2026.
Paray-le-Monial
Soirée Pot-au-feu
Dans les restaurants participants Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
À l’occasion de l’arrivée du beaujolais nouveau, la jeune chambre du Charolais propose de se retrouver autour d’un pot au feu chez l’un des restaurants participants. Pensez à la tirelire au profit de Charlie, une petite fille de 8 ans, tétraplégique, atteinte de paralysie cérébrale. .
Dans les restaurants participants Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 02 06 27
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L’événement Soirée Pot-au-feu Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-02 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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