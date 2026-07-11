Informations pratiques

Aniane

SOIRÉE PUBLIQUE ASTRONOMIE

Chemin du Tunnel Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30

Profitez entre amis ou en famille d’une soirée sous les étoiles !

Soirées publiques Profitez entre amis ou en famille d’une soirée sous les étoiles pour observer le ciel d’été, ses nébuleuses, ses amas d’étoiles, et les constellations du zodiaque. .

Chemin du Tunnel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 68 73 69 00 contact@observatoire-aniane.com

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English : SOIRÉE PUBLIQUE ASTRONOMIE

Enjoy an evening under the stars with friends or family!

L’événement SOIRÉE PUBLIQUE ASTRONOMIE Aniane a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT