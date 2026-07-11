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AGENDA · Aniane

SOIRÉE PUBLIQUE ASTRONOMIE Aniane

samedi 11 juillet 2026 · Aniane

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Chemin du Tunnel
Ville
34150 Aniane
Département
Hérault
Tarif
10 10 10

Aniane

SOIRÉE PUBLIQUE ASTRONOMIE

Chemin du Tunnel Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30

Profitez entre amis ou en famille d’une soirée sous les étoiles !
Soirées publiques Profitez entre amis ou en famille d’une soirée sous les étoiles pour observer le ciel d’été, ses nébuleuses, ses amas d’étoiles, et les constellations du zodiaque.   .

Chemin du Tunnel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 68 73 69 00  contact@observatoire-aniane.com

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English : SOIRÉE PUBLIQUE ASTRONOMIE

Enjoy an evening under the stars with friends or family!

L’événement SOIRÉE PUBLIQUE ASTRONOMIE Aniane a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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