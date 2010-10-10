Aniane

LES P’TITES GRAINES DE PHOTOGRAPHE

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Grâce au cyanotype, viens créer des images d’un bleu profond en jouant avec la lumière, des plantes, des objets et des formes découpées !

Grâce au cyanotype, un procédé fascinant, viens créer des images d’un bleu profond en jouant avec la lumière, des plantes, des objets et des formes découpées. Tu repartiras avec tes tirages, souvenirs d’un moment à la fois artistique, scientifique et résolument ludique. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 71

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English :

Using cyanotype, come create deep blue images by playing with light, plants, objects, and cut-out shapes!

L’événement LES P’TITES GRAINES DE PHOTOGRAPHE Aniane a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT