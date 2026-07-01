LES MERCREDIS DE L’ABBAYE Aniane
mercredi 22 juillet 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
LES MERCREDIS DE L’ABBAYE
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.
Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.
Ces soirées conviviales sont également l’occasion de découvrir l’exposition de photo Raymond Depardon.
Au programme
Mercredi 22 juillet Voyage en pays celte
Avec Celtic Crumble .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES MERCREDIS DE L’ABBAYE
They are teachers at the intercommunal music school, but first and foremost, artists! The abbey welcomes their demanding and varied artistic proposals.
L’événement LES MERCREDIS DE L’ABBAYE Aniane a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
À voir aussi à Aniane (Hérault)
- VISITE DE L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE Aniane 8 juillet 2026
- LES MERCREDIS DE L’ABBAYE Aniane 8 juillet 2026
- EXPOSITION LE TEMPS DU RÊVE Aniane 9 juillet 2026
- CINÉ PLEIN AIR JOURNAL DE FRANCE (2012) Aniane 10 juillet 2026
- FÉRIA D’ANIANE Aniane 10 juillet 2026