SOIRÉE PUNK AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon
SOIRÉE PUNK AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon vendredi 30 janvier 2026.
SOIRÉE PUNK AU CAFÉ DES 4 CHEMINS
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Bailo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 21:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Double plateau dédié aux sonorités sombres et électriques.
LIIE Post-punk atmosphérique et immersif.
Ardan Band Post-punk nerveux et garage-rock.
Possibilité de restauration sur place. .
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Bailo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cafedesquatrechemins31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Double bill dedicated to dark, electric sounds.
LIIE: atmospheric, immersive post-punk.
Ardan Band: Nervous post-punk and garage-rock.
L’événement SOIRÉE PUNK AU CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE