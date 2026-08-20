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Soirée pyjama : Lis avec les monstres, Bibliothèque Saint-André, Marseille

vendredi 30 octobre 2026 · Bibliothèque Saint-André · Marseille

Soirée pyjama : Lis avec les monstres, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Saint-André
Adresse
6 boulevard Salducci 13016 Marseille
Ville
13016 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Soirée pyjama : Lis avec les monstres Vendredi 30 octobre, 18h15 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T18:15:00+01:00 – 2026-10-30T19:30:00+01:00
Fin : 2026-10-30T18:15:00+01:00 – 2026-10-30T19:30:00+01:00

Lectures d’histoires effrayantes à la tombée de la nuit dans l’obscurité de la bibliothèque. Pour enfant à partir de 5 ans.

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]
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