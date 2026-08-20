Soirée pyjama : Lis avec les monstres, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Soirée pyjama : Lis avec les monstres Vendredi 30 octobre, 18h15 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T18:15:00+01:00 – 2026-10-30T19:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T18:15:00+01:00 – 2026-10-30T19:30:00+01:00

Lectures d’histoires effrayantes à la tombée de la nuit dans l’obscurité de la bibliothèque. Pour enfant à partir de 5 ans.

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille