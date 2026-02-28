Soirée raclette Niedermodern
vendredi 20 novembre 2026 · Niedermodern
Informations pratiques
Niedermodern
Soirée raclette
10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20 22:30:00
Date(s) :
2026-11-20
La soirée raclette tant attendue est de retour avec fromage à volonté de chez Mathieu, pommes de terre, charcuterie Fechter et une expérience gourmande inoubliable !
La tant attendue soirée raclette est de retour !
– Raclette à la meule de chez Mathieu à Neubourg (à volonté !)
– Pommes de terre (à volonté !)
– Cornichons
– Plateau de charcuteries assorties (env. 100g / pers.) de la boucherie Fechter .
10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr
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English :
The long-awaited raclette evening is back, with all-you-can-eat cheese from Mathieu’s, potatoes, Fechter charcuterie and an unforgettable gourmet experience!
L’événement Soirée raclette Niedermodern a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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