Informations pratiques

Niedermodern

Soirée raclette

10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20 22:30:00

Date(s) :

2026-11-20

La soirée raclette tant attendue est de retour avec fromage à volonté de chez Mathieu, pommes de terre, charcuterie Fechter et une expérience gourmande inoubliable !

La tant attendue soirée raclette est de retour !

– Raclette à la meule de chez Mathieu à Neubourg (à volonté !)

– Pommes de terre (à volonté !)

– Cornichons

– Plateau de charcuteries assorties (env. 100g / pers.) de la boucherie Fechter .

10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

The long-awaited raclette evening is back, with all-you-can-eat cheese from Mathieu’s, potatoes, Fechter charcuterie and an unforgettable gourmet experience!

L’événement Soirée raclette Niedermodern a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau