Informations pratiques

Niedermodern

Soirée raclette

10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20 22:30:00

Date(s) :

2026-11-20

Soirée raclette

La tant attendue soirée raclette est de retour !

Raclette de chez Mathieu à Neubourg (à volonté !)

Pommes de terre (à volonté !)

Cornichons

Plateau de charcuteries assorties (env. 150g / pers.) de la boucherie Fechter

25€ par adulte

12€ par enfant (moins de 12 ans)

Sur réservation uniquement. .

10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Raclette evening

L’événement Soirée raclette Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau