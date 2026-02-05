Soirée raclette Niedermodern
vendredi 20 novembre 2026 · Niedermodern
Informations pratiques
Niedermodern
Soirée raclette
10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20 22:30:00
Date(s) :
2026-11-20
Soirée raclette
La tant attendue soirée raclette est de retour !
Raclette de chez Mathieu à Neubourg (à volonté !)
Pommes de terre (à volonté !)
Cornichons
Plateau de charcuteries assorties (env. 150g / pers.) de la boucherie Fechter
25€ par adulte
12€ par enfant (moins de 12 ans)
Sur réservation uniquement. .
10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr
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English :
Raclette evening
L’événement Soirée raclette Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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