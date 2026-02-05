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AGENDA · Niedermodern

Soirée raclette Niedermodern

vendredi 20 novembre 2026 · Niedermodern

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
10 rue de l'artisanat
Ville
67350 Niedermodern
Département
Bas-Rhin
Tarif

Niedermodern

Soirée raclette

10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20 22:30:00

Date(s) :
2026-11-20

Soirée raclette
La tant attendue soirée raclette est de retour !
Raclette de chez Mathieu à Neubourg (à volonté !)
Pommes de terre (à volonté !)
Cornichons
Plateau de charcuteries assorties (env. 150g / pers.) de la boucherie Fechter
25€ par adulte
12€ par enfant (moins de 12 ans)
Sur réservation uniquement.   .

10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31  info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

Raclette evening

L’événement Soirée raclette Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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