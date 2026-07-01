Informations pratiques

Arrens-Marsous

Soirée repas + concert Amérique Latine avec le trio Sazón

Auberge du Pic de Pan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Ce trio est né au printemps 2024, de la rencontre de Sara Brenier (chant, percussions, ukulele) , Nils Frechilla (guitare) et Stéphane Lopez (contrebasse) autour d’un répertoire de chansons latino-américaines. Ces trois musiciens mélangent leurs qualités instrumentales pour créer une musique personnelle, engagée, savoureuse et rythmée, toute en sensibilité.

Sur scène le plaisir du partage est là dans la générosité, l’émotion et un esprit d’universalité.

Ils revisitent ensemble des valses péruviennes, boléros, llaneras du Vénézuela, et font revivre des perles de chanteurs mythiques de la grande Amérique Latine tels Atahualpa Yupanqui, Victor Jara, Simon Diaz, Mercedes Sosa… Ensemble, ils arrangent également les compositions de chacun dans un esprit tout aussi coloré et foisonnant.

Comme d’habitude, nous vous accueillerons le 23 juillet, à partir de 19h30, pour vous servir le repas à 20 h, avec un menu à 25 € par personne, sur réservation. Le concert démarrera vers 21h.

– Attention, les places sont limitées pensez à réserver la vôtre rapidement ! Et s’il n’y a plus de place, vous pouvez toujours venir boire un verre et danser !

– Un chapeau sera à votre disposition au bar en fin de soirée pour les musiciens, en vue d’une participation libre mais indispensable pour la pérennité de ces soirées. .

Auberge du Pic de Pan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 45 64 21 contact@lepicdepan.com

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English :

This trio was formed in the spring of 2024 when Sara Brenier (vocals, percussion, ukulele), Nils Frechilla (guitar), and Stéphane Lopez (double bass) around a repertoire of Latin American songs. These three musicians blend their instrumental talents to create music that is personal, socially conscious, rich, and rhythmic, all with great sensitivity.

On stage, the joy of sharing is evident in their generosity, emotion, and a spirit of universality.

Together, they reinterpret Peruvian waltzes, boleros, and Venezuelan llaneras, and breathe new life into gems by legendary singers from across Latin America, such as Atahualpa Yupanqui, Victor Jara, Simon Diaz, Mercedes Sosa… Together, they also arrange each other’s compositions in an equally colorful and rich style.

As usual, we’ll welcome you on July 23, starting at 7:30 p.m., to serve you dinner at 8 p.m., with a menu priced at 25 € per person, by reservation only. The concert will begin around 9 p.m.

L’événement Soirée repas + concert Amérique Latine avec le trio Sazón Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65