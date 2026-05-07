Soirée repas-concert avec U2 Story Tribute Band Restaurant La Marmaille Monflanquin
Soirée repas-concert avec U2 Story Tribute Band Restaurant La Marmaille Monflanquin samedi 25 juillet 2026.
Monflanquin
Soirée repas-concert avec U2 Story Tribute Band
Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le restaurant la Marmaille vous attend pour un concert repas avec U2 Story.
U2 Story c’est 4 amis d’enfance, musiciens chevronnés et passionnés de U2 depuis les origines qui vous feront voyager dans l’univers de la bande à Bono comme si vous y étiez!
Le restaurant la Marmaille vous attend pour un concert repas avec U2 Story.
U2 Story c’est 4 amis d’enfance, musiciens chevronnés et passionnés de U2 depuis les origines qui vous feront voyager dans l’univers de la bande à Bono comme si vous y étiez!
La réservation est fortement conseillée pour la restauration. .
Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58
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English : Soirée repas-concert avec U2 Story Tribute Band
Restaurant La Marmaille awaits you for a concert-meal with U2 Story.
U2 Story are 4 childhood friends, seasoned musicians who have been passionate about U2 since the very beginning. They’ll take you on a journey through the world of Bono’s band as if you were there!
L’événement Soirée repas-concert avec U2 Story Tribute Band Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides
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