Soirée repas et concert Flink Song Restaurant les Succulentes Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Soirée repas et concert Flink Song

Restaurant les Succulentes Place Lafayette Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Soirée repas et concert Flink Song

À partir de 20h au restaurant Les Succulentes, place Lafayette.

Repas sur réservation. Concert Flink Song, reprises et compositions. Participation au chapeau pour le concert.

Réservation conseillée au 06 63 37 25 15. .

Restaurant les Succulentes Place Lafayette Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 37 25 15

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English : Soirée repas et concert Flink Song

L’événement Soirée repas et concert Flink Song Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Rives du Morvan