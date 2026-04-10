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Soirée repas et concert Flink Song Restaurant les Succulentes Moulins-Engilbert

Soirée repas et concert Flink Song Restaurant les Succulentes Moulins-Engilbert samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Restaurant les Succulentes
Adresse
Place Lafayette
Ville
58290 Moulins-Engilbert
Département
Nièvre
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Moulins-Engilbert

Soirée repas et concert Flink Song

Restaurant les Succulentes Place Lafayette Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Soirée repas et concert Flink Song
À partir de 20h au restaurant Les Succulentes, place Lafayette.
Repas sur réservation. Concert Flink Song, reprises et compositions. Participation au chapeau pour le concert.
Réservation conseillée au 06 63 37 25 15.   .

Restaurant les Succulentes Place Lafayette Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 37 25 15 

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English : Soirée repas et concert Flink Song

L’événement Soirée repas et concert Flink Song Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Rives du Morvan

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