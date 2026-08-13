Informations pratiques

Sète

SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO JUBLESS VOICE & SAX AVEC JULIE GONNET & BLAISE COHEN

45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Ce duo VOIX SAX propose une ambiance festive, conviviale pour vivre un moment inoubliable, avec un répertoire unique composé de Mix Solaires Français & Anglais, Reprises Pop Soul, Housemusic, Funkymusic , Deephouse & Tubes d’aujourd’hui chantés en live.

Ce duo VOIX SAX propose une ambiance festive, conviviale pour vivre un moment inoubliable, avec un répertoire unique composé de Mix Solaires Français & Anglais, Reprises Pop Soul, Housemusic, Funkymusic , Deephouse & Tubes d’aujourd’hui chantés en live. .

45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO JUBLESS VOICE & SAX AVEC JULIE GONNET & BLAISE COHEN

This VOIX SAX duo creates a festive, friendly atmosphere for an unforgettable experience, with a unique repertoire featuring French and English summer hits, pop and soul covers, house music, and funk, deep house, and today’s hits, all performed live.

L’événement SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO JUBLESS VOICE & SAX AVEC JULIE GONNET & BLAISE COHEN Sète a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau