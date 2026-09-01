Informations pratiques

Sète

SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO POP ROCK STATION AVEC WENDELINE & FRANCK

45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Pop Rock Station, c’est bien plus qu’un duo un concert immersif qui vous fait revivre 60 ans de Pop & Rock à travers les plus grands titres qui ont marqué les générations.

Pop Rock Station, c’est bien plus qu’un duo un concert immersif qui vous fait revivre 60 ans de Pop & Rock à travers les plus grands titres qui ont marqué les générations.

Porté par Wendeline (chant) et Franck (guitare & chant), forts de 60 ans d’expérience scénique à eux deux, ce spectacle mêle reprises revisitées, projections vidéo synchronisées et interaction avec le public pour une expérience aussi visuelle que musicale.

Chantez, vibrez et partagez un véritable voyage à travers les décennies, où chacun retrouvera un peu de sa jeunesse.

Pop Rock Station l’énergie du Rock, l’émotion de la Pop et toute la magie du Live !

MENU UNIQUE (ENTRÉE+PLAT+DESSERT) Hors Boissons

Accès +18 ans non interdit de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ETRE DANGEREUX PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 APPEL NON-SURTAXÉ) . .

45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO POP ROCK STATION AVEC WENDELINE & FRANCK

Pop Rock Station is much more than just a duo: it’s an immersive concert that takes you on a journey through 60 years of pop and rock, featuring the greatest hits that have defined generations.

L’événement SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO POP ROCK STATION AVEC WENDELINE & FRANCK Sète a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau