Informations pratiques

Sète

SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO UP RISE AVEC FABIEN & ALBAN

45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Retrouvez UPRISE dans une formule duo guitare & voix pour un concert 100 % live mêlant énergie, émotion et convivialité.

DUO UPRISE Pop Rock des années 80 à aujourd’hui

Retrouvez UPRISE dans une formule duo guitare & voix pour un concert 100 % live mêlant énergie, émotion et convivialité.

Au programme les plus grands classiques de U2, Prince, Oasis, Coldplay, Muse, Téléphone, Cabrel, Johnny Hallyday, Clara Luciani, Midnight Oil et bien d’autres, revisités avec passion dans un répertoire Pop Rock français et international.

Deux voix, une guitare acoustique, une guitare électrique, des arrangements soignés et une ambiance qui rassemble toutes les générations.

MENU UNIQUE (ENTRÉE+PLAT+DESSERT) Hors Boissons

Accès +18 ans non interdit de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ETRE DANGEREUX PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 APPEL NON-SURTAXÉ) . .

45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO UP RISE AVEC FABIEN & ALBAN

Experience UPRISE in a guitar-and-vocals duo format for a 100% live concert that blends energy, emotion, and a friendly atmosphere.

L’événement SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO UP RISE AVEC FABIEN & ALBAN Sète a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau