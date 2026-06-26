Waldighoffen

Soirée Rock

rue des Écoles Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:55:00

Date(s) :

2026-07-10

Vibrez au rythme d’une soirée rock animée par The Foxtail Cover Band, avec les plus grands classiques des années 70, 80 et 90.

Soirée rock avec un concert du groupe The Foxtail Cover Band. Laissez vous porter par l’ambiance électrisante des morceaux cultes des années 70-80-90 .

rue des Écoles Waldighoffen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 38940135886 associationfestiwal@gmail.com

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English :

Rock out to a lively evening of music hosted by The Foxtail Cover Band, featuring the greatest hits from the ’70s, ’80s, and ’90s.

L’événement Soirée Rock Waldighoffen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau