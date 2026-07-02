Soirée Roland Petit, Grand-Théâtre, Bordeaux
mercredi 7 octobre 2026 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Soirée Roland Petit 7 – 14 octobre Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00 – 2026-10-14T22:00:00+02:00
Danse | Entrée au répertoire
Formé à l’Opéra de Paris, Roland Petit choisit très tôt le chemin de l’indépendance pour affirmer une vision plus personnelle de la danse, dans un dialogue constant avec la littérature et le théâtre. Après le succès de Notre-Dame de Paris en 2024, le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux rend hommage à celui qui a donné naissance à une oeuvre résolument moderne, sans jamais rompre avec la technique classique. La soirée qui lui est consacrée réunit quatre partitions emblématiques de cette approche dramatique. Libre et frontale, Carmen avait connu un succès retentissant à Londres en 1949 avec Zizi Jeanmaire dans le rôle-titre inspiré du récit de Mérimée. L’Arlésienne reprend la trame tragique de la nouvelle de Daudet dans un décor provençal à la Van Gogh, quand Thaïs et La Prisonnière offrent aux interprètes un terrain d’expression d’une rare exigence, puisant dans les personnages des romans d’Anatole France et de Marcel Proust. Une invitation à redécouvrir un théâtre du corps où la danse devient langage, et où l’interprète occupe le cœur du récit.
Programme
L’Arlésienne
Thaïs, pas de deux, extrait de Ma Pavlova
La Prisonnière, pas de deux, extrait de Proust ou les intermittences du cœur
Carmen
Production Théâtre National Croate de Zagreb
Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
Autour du spectacle
Lundi 5 octobre 20 h : répétition publique réservée aux jeunes et étudiants de moins de 28 ans (gratuit sur réservation) – Grand-Théâtre
Mercredi 7 octobre 18 h 30 : rencontre avec l’équipe artistique et Éric Quilleré, Grand-Théâtre
Vendredi 9 et mardi 13 octobre 14 h 30 : séances pour les scolaires
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/691235-soiree-roland-petit »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-soiree-roland-petit-84181 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-09/Logo_Couleurs%20-%20BD_0.jpg.webp?itok=butuEzdb »}]
Ballet de l’Opéra National de Bordeaux Danse
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