SOIREE ROUES LIBRES Pont de Montvert Sud Mont Lozère
SOIREE ROUES LIBRES Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 30 mai 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
SOIREE ROUES LIBRES
Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée de soutien du festival queer Roues Libres. Roues Libres, c’est un festival queer indépendant, autofinancé, rural et bien décidé à exister quand même.
Restauration sur place dès 19h30. PAF 10€
Viens danser. Viens soutenir. Viens foutre un peu plus de queer dans ce territoire !
Soirée de soutien du festival queer Roues Libres. Roues Libres, c’est un festival queer indépendant, autofinancé, rural et bien décidé à exister quand même. Vous retrouverez
– l’Exquise Gouaille, Cabaret Queer du Sud Cévennes,
– Oras Elone, Techno Acid Dyke Waves,
– Akalay et Spini, Riot Rap Queer
Restauration sur place dès 19h30. PAF 10€
Viens danser. Viens soutenir. Viens foutre un peu plus de queer dans ce territoire ! .
Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Support evening for the Roues Libres queer festival. Roues Libres is an independent queer festival, self-financed, rural and determined to exist anyway.
Catering on site from 7.30pm. ADMISSION 10?
Come and dance. Come and support. Come and bring a little more queer to the land!
L’événement SOIREE ROUES LIBRES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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