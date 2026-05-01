Pont de Montvert Sud Mont Lozère

SOIREE ROUES LIBRES

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée de soutien du festival queer Roues Libres. Roues Libres, c’est un festival queer indépendant, autofinancé, rural et bien décidé à exister quand même.

Restauration sur place dès 19h30. PAF 10€

Viens danser. Viens soutenir. Viens foutre un peu plus de queer dans ce territoire !

Soirée de soutien du festival queer Roues Libres. Roues Libres, c’est un festival queer indépendant, autofinancé, rural et bien décidé à exister quand même. Vous retrouverez

– l’Exquise Gouaille, Cabaret Queer du Sud Cévennes,

– Oras Elone, Techno Acid Dyke Waves,

– Akalay et Spini, Riot Rap Queer

Restauration sur place dès 19h30. PAF 10€

Viens danser. Viens soutenir. Viens foutre un peu plus de queer dans ce territoire ! .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Support evening for the Roues Libres queer festival. Roues Libres is an independent queer festival, self-financed, rural and determined to exist anyway.

Catering on site from 7.30pm. ADMISSION 10?

Come and dance. Come and support. Come and bring a little more queer to the land!

L’événement SOIREE ROUES LIBRES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère