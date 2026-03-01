Soirée rugby chez Margaux France Angleterre

42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 21:10:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée retransmission du match rugby France -Angleterre pour le tournoi des 6 nations.

On se retrouve chez Margaux pour une soirée joyeuse avec la team à son top !!

Réservation 02 37 37 27 14

42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 27 14

English :

Evening broadcast of the France-England rugby match for the 6 Nations tournament.

See you at Margaux’s for a joyful evening with the team at its best!

Reservations: 02 37 37 27 14

> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux

L’événement Soirée rugby chez Margaux France Angleterre Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-02 par OTs DU PERCHE