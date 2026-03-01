Soirée rugby chez Margaux France Angleterre Nogent-le-Rotrou
Soirée rugby chez Margaux France Angleterre Nogent-le-Rotrou samedi 14 mars 2026.
Soirée rugby chez Margaux France Angleterre
42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-03-14 21:10:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Soirée retransmission du match rugby France -Angleterre pour le tournoi des 6 nations.
On se retrouve chez Margaux pour une soirée joyeuse avec la team à son top !!
Réservation 02 37 37 27 14
> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux
42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 27 14
English :
Evening broadcast of the France-England rugby match for the 6 Nations tournament.
See you at Margaux’s for a joyful evening with the team at its best!
Reservations: 02 37 37 27 14
> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux
