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AGENDA · Gisors

Soirée S.B.K. ZAC du Mont-de-Magny Gisors

vendredi 24 juillet 2026 · ZAC du Mont-de-Magny · Gisors

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
ZAC du Mont-de-Magny
Adresse
15 Route de Paris
Ville
27140 Gisors
Département
Eure
Tarif

Gisors

Soirée S.B.K.

ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Avec Karine et Salsa Pappa, venez prendre un cours de bachata de 20h à 20h45 et/ou un cours de kizomba de 20h45 à 21h30. Continuez ensuite à danser avec la soirée S.B.K. à partir de 21h45.   .

ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93  lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Soirée S.B.K.

L’événement Soirée S.B.K. Gisors a été mis à jour le 2026-07-16 par Vexin Normand Tourisme

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