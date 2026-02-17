Soirée Saint-Patrick Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Soirée Saint-Patrick

Moulins-Engilbert

Les Copains d’Abord vous invitent à célébrer la Saint-Patrick !

Rendez-vous samedi 14 mars à partir de 20h pour une soirée festive avec jambon à la broche et le concert de Nash.

Tarifs repas + concert 20€ par adulte, 10€ par enfant ; entrée concert sans repas 5€ adulte, gratuit moins de 12 ans.

Infos et réservations au 07 87 33 23 48 ou 06 46 41 06 59 .

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 41 06 59

